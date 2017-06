Lynne Roiter confirmée au poste de PDG de Loto-Québec

Lynne Roiter a été confirmée mercredi dans son poste de présidente et chef de la direction de Loto-Québec, a annoncé le conseil d’administration, en rappelant qu’elle est la première femme de l'histoire de la société d'État à assumer cette fonction.

Mme Roiter avait été nommée à la tête de Loto-Québec par intérim le 6 août dernier, après que le PDG Simon Patenaude eut éprouvé des ennuis de santé. M. Patenaude, qui est finalement décédé en octobre dernier, remplaçait temporairement le PDG Gérard Bibeau, parti à la retraite en mars 2016.

«À Loto-Québec depuis une trentaine d'années, Lynne Roiter est sans contredit un pilier de notre organisation. Elle a gravi les échelons pour devenir secrétaire générale et vice-présidente à la direction juridique, puis présidente et chef de la direction par intérim. Elle jouit également d'une excellente réputation sur la scène internationale et occupe depuis 2006, le poste de secrétaire générale de la World Lottery Association. Au nom des membres du conseil d'administration et du personnel de Loto-Québec, je désire la féliciter chaleureusement et lui souhaiter le meilleur des succès. Elle aura bien entendu l'appui et toute la collaboration du conseil d'administration», a dit par communiqué Hélène F. Fortin, présidente du CA.

«Loto-Québec est une organisation que j'affectionne profondément, a dit Mme Roiter. J'entends mener à bien la vision et les projets de la Société, en travaillant de pair avec le conseil d'administration et le conseil de direction. Nous avons à Loto-Québec et dans les filiales des employés et des gestionnaires de qualité; je suis heureuse d'avoir l'occasion de poursuivre le travail entamé et d'œuvrer avec eux à faire rayonner notre offre de divertissement, et ce, dans le respect de nos valeurs de jeu responsable.»