Malaysia Airlines: un passager tente d’entrer dans le cockpit en plein vol

Un vol de Malaysia Airlines à destination de Kuala Lumpur a été contraint de revenir atterrir à Melbourne mercredi soir après qu'un passager, apparemment saoul, eut affirmé qu'il transportait une bombe, a déclaré le vice-ministre des Transports de Malaisie.

«Ce n'est pas un détournement. Un passager perturbateur a essayé de rentrer dans la cabine de pilotage», a indiqué Abdul Aziz bin Kaprawi. «Le passager, de nationalité srilankaise, a affirmé qu'il détenait une bombe. Ce n'était pas une bombe, mais un rechargeur de batteries».

La passager a été maîtrisé par l'équipage et arrêté ensuite par la police australienne à Melbourne. «Tout le monde à bord est sain et sauf», a précisé le vice-ministre. Le passager srilankais «a été menotté et débarqué par des agents de sécurité australiens».

La compagnie malaisienne a publié un communiqué pour indiquer que le vol «MH128 a atterri à l'aéroport de Melbourne à 23h41» locales».