Montréal accorde 50 000 $ à Médecins du monde

La Ville de Montréal accorde un soutien financier de 50 000 $ à Médecins du monde, somme qui assurera la mise sur pied du projet Assistance sociale pour les migrants sans statut légal et à statut précaire de la région de Montréal.

L’objectif est d’accompagner jusqu’à «600 personnes migrantes sans statut légal, à statut précaire d’immigration et requérantes du statut de réfugié pour obtenir des soins de santé dans les établissements publics et cliniques privées partenaires de Médecins du Monde», a-t-on précisé par communiqué, mercredi.

«Aujourd’hui, nous rendons concret le statut de Montréal, Ville sanctuaire en accordant un soutien financier à Médecins du monde, qui accomplit un travail exemplaire à l’endroit des migrants les plus vulnérables pour qu’ils aient accès aux soins et services en santé. Je vous rappelle que lorsque l’administration municipale a déclaré Montréal, Ville sanctuaire, elle réaffirmait des valeurs chères aux Montréalais et Montréalaises, qui sont l’ouverture aux autres, la justice, l’équité et la fraternité universelle, et qui sont valorisées, ici, par Médecins du monde», a dit le maire Denis Coderre.

L'organisme Médecins du monde anime une clinique médicale et sociale depuis 2011 grâce au travail de médecins bénévoles. Celle-ci s’adresse aux migrants et aux itinérants qui n’ont pas de couverture médicale.

Montréal doit de plus verser 10 000 $ à Médecins du monde pour sa clinique mobile. Cette enveloppe assurera quelque 3000 interventions dans neuf quartiers.