Passages à niveau sur la voie ferrée du CP: Montréal veut que ça bouge

La Ville de Montréal demande à l’Office des transports du Canada (OTC) de se prononcer en ce qui a trait à l’aménagement de cinq passages à niveau pour piétons et cyclistes dans l’emprise de la voie du Canadien Pacifique (CP), cette dernière ayant rejeté toutes les propositions de la métropole ces dernières années.

L’administration du maire Denis Coderre a transmis un «dossier complet» à l’OTC et lui demande maintenant de statuer afin que les cinq passages à niveau soient aménagés le plus rapidement possible, pour une question de sécurité et afin de désenclaver les arrondissements concernés.

«J’ai toujours pris position pour la sécurité des Montréalais, et en ce sens, je demande depuis longtemps au CP d’implanter des passages à niveau. J’ai eu plusieurs rencontres de travail et de médiation avec le CP pour tenter d’en arriver à une entente, mais à ce jour, toutes nos propositions ont été refusées. Aujourd’hui, nous demandons à l’Office de statuer formellement sur le bien-fondé de notre projet et d’enjoindre le CP à collaborer avec la Ville dans l’aménagement de ces cinq passages. Notre proposition répond en tout point aux exigences les plus sévères de Transport Canada», a indiqué le maire Denis Coderre, par communiqué.

Les cinq passages à niveau proposés par la Ville sont les suivants: avenue Henri-Julien et rue des Carrières; rues Saint-Dominique et Bernard; avenue De l’Épée et futur Campus Outremont; Gare Parc (raccordement des rues Ogilvy et De Castelnau); Gare Bois-de-Boulogne. Un sixième passage, au niveau des rues Cartier et Dandurand, n’a pas été retenu «pour des raisons d’ingénierie et d’opérations», a-t-on précisé.

«Il faut désenclaver la Ville et canaliser les déplacements dans des passages autorisés et sécuritaires. Nous avons préparé des plans, nous sommes prêts, et tous les arrondissements concernés le sont aussi. Les demandes des Montréalais sont légitimes; cette barrière physique importante gêne les déplacements entre les quartiers», a mentionné Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif, responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens.