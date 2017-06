Première sortie pour le plus gros avion du monde

Stratolaunch, une société financée par Paul Allen, le cofondateur de Microsoft, a dévoilé mercredi un avion géant capable de lancer des fusées dans l'espace et dont le premier vol d'essai est prévu pour 2019.

Cet avion, propulsé par six réacteurs et conçu avec un double fuselage, a été sorti de son hangar dans le désert de Mojave. Le projet avait été lancé en 2011 par M. Allen et l'ingénieur Burt Rutan qui avait mis au point SpaceShipOne, le premier engin commercial à avoir complété un vol suborbital, en 2004.

M. Allen n'a plus aujourd'hui de fonctions dirigeantes au sein de Microsoft même s'il en est encore actionnaire. Sa fortune est estimée à plus de 20 milliards de dollars.

«Cela représente une étape historique dans notre ambition de concrétiser la vision de Paul Allen qui est de normaliser l'accès aux vols en orbite basse», a souligné Jean Floyd, le responsable de Stratolaunch Systems Corporation. «C'est le premier avion de ce genre et nous allons être très rigoureux dans la phase d'essai», a-t-il ajouté.

L'appareil repose sur 28 roues, pèse près de 230 tonnes et a une envergure de 117 mètres pour une longueur de plus de 72 mètres.

Il sera capable de transporter et de lancer une fusée pour placer en orbite basse des satellites ou d'autres équipements et éventuellement emporter des êtres humains. Selon ses concepteurs, un tel système apporte plus de flexibilité que de faire décoller des fusées directement depuis la terre.

La conquête de l'espace voit s'affronter les grands patrons de l'informatique et de la Silicon Valley comme Paul Allen, Jeff Bezos ou encore Elon Musk dont la société Space X doit lancer jeudi sa capsule non habitée Dragon à bord de sa fusée Falcon 9 vers la Station spatiale internationale (ISS) pour une onzième mission de livraison d'approvisionnement et de matériels d'expériences scientifiques. Elon Musk est également le fondateur du constructeur de voitures électriques Tesla.

Ce n'est pas la première fois qu'un milliardaire américain présente un projet d'avion géant. Le célèbre Howard Hughes avait fait fabriquer au milieu du siècle dernier un hydravion géant appelé «Spruce Goose». Il n'avait volé qu'une seule fois en 1947. Il est aujourd'hui exposé dans un musée de l'Oregon.