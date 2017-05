Pyongyang se dit prêt à tirer des missiles intercontinentaux

La Corée du Nord a averti mercredi qu'elle était prête à tirer des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), après que Washington eut annoncé un test réussi d'interception d'un tel engin.

Les États-Unis ont affirmé mardi qu'un missile tiré depuis la base Vandenberg de l'US Air Force en Californie avait «intercepté avec succès un missile balistique intercontinental cible», sans charge nucléaire parce qu'il s'agissait d'un essai, lancé depuis le Reagan Test Site dans les îles Marshall, dans le Pacifique.

De son côté, Pyongyang multiplie les tirs de missiles dans le cadre de programmes qui visent à doter la Corée du Nord de missiles balistiques intercontinentaux susceptibles de porter le feu nucléaire sur le sol continental américain, et d'accroître ainsi sa dissuasion.

«Nous sommes prêts à tirer des ICBM, n'importe où, n'importe quand, sur ordre du commandant suprême (Kim Jong-Un)», affirme le Rodong Sinmun, organe officiel du parti unique au pouvoir à Pyongyang.

«Les États-Unis doivent savoir que notre affirmation selon laquelle nous pouvons réduire en cendres l'antre du diable avec nos armes nucléaires n'est pas une parole en l'air», ajoute le journal.

Pyongyang a confirmé mardi avoir procédé la veille à un nouveau tir de missile qui s'est abattu en mer dans la zone économique exclusive du Japon, suscitant des condamnations des capitales étrangères dans un contexte de tensions sur la péninsule.

Il s'agissait du troisième tir nord-coréen en trois semaines et du 12e depuis le début de l'année, alors que de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisent à Pyongyang de poursuivre ses programmes balistique et nucléaire, et que Washington menace le pays d'une intervention militaire.

Le porte-parole du Pentagone Jeff Davis a affirmé mardi que le test américain d'interception d'ICBM n'avait pas été mené en réponse aux récents essais de la Corée du Nord mais que, «d'une manière générale, la Corée du Nord est une des raisons pour lesquelles nous avons cette capacité».

«Ils continuent à faire des essais, comme ce week-end, et à utiliser un discours dangereux qui laisse entendre qu'ils pourraient frapper le territoire américain», a rappelé le représentant du département américain de la Défense.