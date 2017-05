«Quand on met la main sur la nouvelle, on la publie» - Luc Lavoie

«Si tu veux monter au lac relaxer, la porte est ouverte». Ce courriel de Philippe Couillard à Marc-Yvan Côté, dont notre Bureau d’enquête a obtenu copie, a provoqué de la turbulence aujourd’hui à l’Assemblée nationale.

L’invitation à l’ancien organisateur politique était un geste «humain», s’est défendu le premier ministre, qui a nié catégoriquement avoir menti aux Québécois lorsqu’il a dit, en mars dernier, n’avoir «croisé» M. Côté qu’une seule fois avant de revenir en politique.

L’émission «La Joute», sur les ondes de LCN, a sauté sur l’occasion pour commenter cette autre tuile qui s’abat sur les libéraux.

«Si vous faites référence à la première page, presque le tiers de première page ce matin, dans le média de Québecor, je pense que cette information-là, dans son traitement, relève plus du discours politique partisan que de la nouvelle politique», a pesté le leader parlementaire Jean-Marc Fournier lors d'une mêlée de presse.

Le tandem de «jouteurs» Lavoie-Drainville a critiqué cette réaction du PLQ, qui a tenté de calmer le jeu en tirant sur le messager.

Selon Luc Lavoie, une tribune comme celle de «La Joute» a justement pour mission de tenir un tel débat. Le chroniqueur politique lance le message suivant au leader parlementaire du gouvernement: «Que M. Fournier se mêle de ses affaires! Quand on met la main sur la nouvelle, on la publie, peu importe le média. Laissez-nous faire notre job. Si on ne l’avait pas fait, on passerait pour des vendus. Notre job, si on n’a de l’information pertinente, on la publie pour compenser le fait que les gouvernements qui se succèdent font tout en leur pouvoir pour qu’on n’ait pas accès à la vérité», soutient-il.

Bernard Drainville abonde dans le même sens. «N’importe quel média qui aurait eu ça comme courriel aurait publié la nouvelle aussi grosse que ça, dit-il en brandissant la une du Journal de Montréal.

Attaquer le messager

Et vaut mieux s’habituer à cette «nouvelle ligne des libéraux», prévient le chroniqueur politique, car «dorénavant, et au moins jusqu’à l’élection du 1er octobre 2018, quand il y aura quelque chose qui va les mettre en cause sur le plan de l’éthique, ils vont attaquer le messager plutôt que d’y aller sur le fond des choses», avance-t-il.

Cette façon d’étouffer le débat suscite la désapprobation du chef de la Coalition avenir Québec. «Plutôt que de porter des jugements sur Québecor, (M. Couillard) devrait regarder son propre jugement, a argué François Legault devant les journalistes. Il a des amitiés avec des gens qui ont fait des choses illégales, je trouve ça tout à fait normal que les médias sortent cette nouvelle-là», a-t-il ajouté.

Pas question de détourner les médias de leur rôle d’informer le public, assure Luc Lavoie, et ce, indépendamment du parti au pouvoir. «Je vais me battre aussi longtemps que je vivrai pour que les médias continuent à faire leur travail.»

Quant aux questions touchant à l’éthique, les libéraux demeurent vulnérables, estime Bernard Drainville, et font preuve d’une certaine désinvolture qui pourrait les rattraper...» Surtout que la population en a marre de toutes ces histoires de magouillage.

Voyez un extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus