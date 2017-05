Saison exceptionnelle pour les acériculteurs québécois

Les producteurs acéricoles du Québec ont récolté près de 152,2 millions de livres de sirop d'érable cette année, établissant ainsi un nouveau record.

C’est le retour de plusieurs semaines de froid après un redoux en février jumelé à la température idéale pour la coulée qui s'est poursuivie jusqu'au début mai pour les régions plus à l'est qui a permis aux érables du Québec de couler à flots.

La production de sirop d'érable de cette année a ainsi battu le précédent record qui datait de 2016 avec 148 millions de livres récoltées, selon la Fédération des producteurs acéricoles du Québec.

«Depuis 2013, la température est de notre côté. Elle nous offre des printemps frais qui se caractérisent par des dégels lents, ce qui a un impact direct sur le volume d'eau d'érable récoltée», a indiqué Serge Beaulieu, président de la Fédération

Le meilleur rendement à l'entaille a été réalisé dans la région du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie, avec 3,89 livres de sirop d'érable, soit le «un niveau historique pour cette région la plus à l'est», a souligné la Fédération.

Le Québec est responsable en moyenne de 70 % de la production mondiale de sirop d’érable.

«Cette récolte nous permettra d'accroître notre présence sur les marchés étrangers en continuant à investir en promotion et développement des marchés et en collaborant avec nos acheteurs de sirop d'érable qui, eux, exportent notre or blond», a souligné le président de la Fédération.