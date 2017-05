Sous tutelle, les cols bleus jouent «les gros bras»

L'expression «les gros bras des cols bleus» a pris tout son sens au cours des dernières heures alors que le tuteur du SCFP national et deux huissiers se sont vus refuser l'accès au quartier général du syndicat, a appris TVA Nouvelles.

Une situation à ce point tendue que le SCFP national a été obligé mardi après-midi de faire appel à la Cour supérieure du Québec pour forcer le syndicat des cols bleus regroupés de Montréal de lui remettre les clés des bureaux de l'avenue Papineau.



Dans le document de la cour obtenu par TVA Nouvelles, on détaille l'intervention du tuteur qui a frappé un mur hier matin. «Denis Régimbald, tuteur, s'est présenté mardi matin vers 9h30 au bureau de la section locale 301 en compagnie de Stéphane Lalonde et de deux huissiers de justice afin de communiquer la décision de tutelle aux défendeurs et au SCFP-301, et que les défendeurs Jacques Rochon et Michel Jeannotte ont refusé de lui donner accès aux bureaux et un quelconque contrôle sur les affaires du SCFP-301.»



Le tribunal estime que le tuteur est en droit d'exercer la tutelle sans entrave. La cour a donc accueilli hier favorablement la demande pour émission d'une injonction interlocutoire provisoire du syndicat canadien de la fonction publique. La juge Johanne Mainville a ordonné au syndicat des cols bleus de cesser d'entraver le tuteur ou ses mandataires. On ordonne aussi au syndicat des cols bleus de remettre le complet contrôle de toutes ses affaires, toute clef, carte magnétique, code d'accès ou autres mécanismes de sécurité donnant accès aux bâtiments, locaux ou autres endroits sous la garde des administrateurs, dirigeants, employés et représentants du SCFP-301.



On ordonne de transmettre au SCFP national toute information se rapportant aux opérations financières et comptables du SCFP-301, y compris relativement à tout compte bancaire, en fidéicommis ou autre se rapportant aux affaires du SCFP-301.



Rapport troublant et menaces de Chantal Racette



Enfin, dans le document de la cour, on apprend que le président national du SCFP avait pris dimanche la décision de mettre la section locale 301 sous tutelle après avoir pris connaissance d'un rapport de Me Annick Desjardins. Elle y décrit plusieurs faits troublants qui s'accumulent depuis décembre 2016 qui démontrent un dysfonctionnement au sein du syndicat des cols bleus, ainsi qu'une urgence d'agir.



«La décision de mettre sous tutelle tient compte également de menaces de voies de fait et d'un comportement intimidant de la part de certains membres cols bleus, dont Chantal Racette, survenus le 18 mai 2017 à l'égard de Marc Ranger, directeur québécois du SCFP», écrit-on.