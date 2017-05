Un fondateur de l'agence de propagande de l'EI tué en Syrie

L'un des fondateurs d'Amaq, l'organe de propagande du groupe État islamique (EI), a été tué en Syrie dans un raid aérien de la coalition internationale dirigée par les États-Unis, ont indiqué mercredi des militants.

Rayan Machaal, également connu sous le nom de Bara Kadek, a été tué lundi dans un bombardement de la coalition sur la ville de Mayadine tenue par l'EI, près de la frontière avec l'Irak, selon ces militants hostiles au régime de Bachar al-Assad.

Plusieurs groupes de militants syriens ont partagé la nouvelle de sa mort sur les réseaux sociaux.

«Machaal était l'un des fondateurs de l'agence Amaq de Daech», a écrit Eye on the Homeland, un important collectif de médias de l'opposition, sur son site web, en utilisant un acronyme en arabe de l'EI.

«Il a été tué avec sa fille dans une frappe de la coalition sur Mayadine dans la province de Deir Ezzor» dans l'est de la Syrie en guerre, a-t-il précisé.

La nouvelle de la mort de Rayan Machaal était également partagée sur Facebook par une annonce supposément postée par son frère.

Sa mort ne pouvait cependant être confirmée dans l'immédiat auprès de la coalition internationale antijihadistes ou par l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Le directeur du réseau de presse d'opposants Aleppo24, Mohammad Khaled, a affirmé à l'AFP avoir rencontré Rayan Machaal, 31 ans, en 2012. Il «était l'un des premiers révolutionnaires d'Alep», la deuxième ville du pays tombée entièrement en 2016 aux mains du régime.

Il était un militant anti-régime connu avant d'annoncer, fin 2013, son intention de rejoindre «le califat» de l'EI.

Il s'est installé à Al-Bab (nord) avant de se rendre à Raqa, principal bastion de l'EI, qu'il a ensuite fui vers Mayadine il y a quatre mois, après le lancement par les Forces démocratiques syriennes de l'offensive pour prendre Raqa, a indiqué Mohammad Khaled.

«Nous savions qu'il était en train de fonder cette agence (Amaq) en 2014 parce qu'il avait invité tous les militants d'Alep à se joindre à lui», a-t-il ajouté.

C'est sur la messagerie cryptée Telegram que l'EI, via le profil d'Amaq, revendique souvent les attaques qu'il commet à travers le monde.

La coalition internationale bombarde des cibles de l'EI en Syrie depuis 2014 et a intensifié ses frappes sur Mayadine depuis une semaine.

Vendredi, au moins 80 civils, tous membres de familles de jihadistes, ont péri dans des frappes de la coalition à Mayadine, selon l'OSDH.

Déclenchée il y a six ans, la guerre en Syrie, devenue complexe avec ses multiples acteurs et alliances, a fait plus de 320 000 morts.