Un «meurtre raté» pourrait valoir de 12 à 16 ans de prison à un accusé

Ex-aspirant policier, Vincent Langlois-Laroche avait tout dans la vie pour réussir: l’intelligence, le charisme, la droiture, mais le 9 juin 2014, il a mis fin abruptement à tout cela lorsqu’il a tenté de tuer son ancienne petite amie.

Mercredi, l’accusé, détenu depuis maintenant un an, et la victime, qui a partagé sa vie avec Langlois-Laroche pendant deux ans et demi, étaient réunis en salle de cour pour assister aux observations sur la peine du jeune homme de 27 ans.

Si, pour la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Josée Lemieux, ce «meurtre raté» mérite une peine d’emprisonnement variant de 12 à 16 ans, pour le nouvel avocat de Langlois-Laroche, Me Louis Belliard, la chose semble moins évidente et il réclame une peine de deux ans moins un jour.

«Responsable et serviable»

Faisant intervenir différents témoins, comme l’oncle, les sœurs, la mère et un ami de l’accusé, l’avocat a tenté de faire ressortir «le bon côté» de celui que tous ont décrit comme étant un être excessivement discipliné.

«Vincent, il a toujours été honnête. Il était responsable, serviable... Je n’ai rien à dire de méchant sur lui», a dit l’une des sœurs de l’accusé, invitée à prendre la parole.

Pourtant, les gestes pour lesquels il a été trouvé coupable par la juge Chantale Pelletier n’ont rien d’anodin. En 2014, ne digérant pas sa récente rupture amoureuse qu’il avait pourtant lui-même amorcée, Langlois-Laroche a harcelé sa victime pour ensuite la menacer de mort.

Il a, par la suite, acheté un GPS qu’il a installé sous la voiture de sa victime, dans le but de la suivre et de l’épier.

En homme méthodique, il a construit un plan sur lequel il mentionnait: «creuser un trou, endroit où jeter les preuves, achat de corde, poids, couteau, poing américain».

Sauvage agression

Puis, le 9 juin 2014, alors que sa victime terminait son quart de travail comme infirmière au CHUL, il l’a agressée sauvagement.

«Il avait tout prévu, sauf l’arrivée inopinée d’une voiture qui a dérangé son plan et a permis à la plaignante de se sauver», avait d’ailleurs souligné la présidente du tribunal dans son jugement.

Avant que la juge ne prenne le tout en délibéré, Langlois-Laroche a demandé à s’adresser au tribunal et, se tournant vers sa victime et sa famille, il a tenu à s’excuser pour «le mal qu’il a fait», et dont il est «le seul à blâmer».

Qui est-il?

Vincent Langlois-Laroche, 27 ans

Coupable de tentative de meurtre, menaces de mort et harcèlement criminel

Détenu depuis le 22 juin 2016

Selon la décision de la juge Chantale Pelletier, l’ensemble de la preuve présentée dans le cadre du procès avait démontré «hors de tout doute raisonnable que l’accusé n’avait pas agi impulsivement» et que ses gestes étaient «pensés, songés, prémédités et planifiés».

Extraits de la déclaration de la victime

«Au cours de cette attaque, j’ai éprouvé un sentiment effroyable et terrifiant, celui que j’allais mourir.»

«Cette peur ressentie revient encore me hanter dans des situations quotidiennes de ma vie.»

«Quand j’ai connu l’entière vérité sur le fameux plan de mon agresseur, j’ai encore plus réalisé l’ampleur de ses gestes ainsi que sa volonté.»

«Même si j’ai évolué psychologiquement depuis trois ans, je constate que je ne pourrai jamais rien oublier de cette horrible histoire.»

Les excuses de l’accusé

«Il y a trois ans, je n’allais pas bien. J’étais troublé entre la tête et le cœur, j’avais de la difficulté à faire la différence entre le bien et le mal. Je vivais un grand trouble, une crise existentielle, un conflit amoureux.»

«Le mal est fait et je ne peux malheureusement pas revenir en arrière... et je suis le seul à blâmer.»

«Je suis conscient du comportement déviant que j’ai eu et je le regrette... J’ai honte d’avoir fait souffrir les gens que j’aime.»