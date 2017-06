Un policier de la SQ rencontre les enfants qu’il a sauvés de la noyade

Un jour après avoir secouru deux jeunes enfants des eaux de la rivière Petite Décharge à Alma mardi, le policier de la Sûreté du Québec (SQ) Éric Bernard a mérité ce qu’il considère comme sa médaille: une rencontre avec les enfants en parfaite santé.

Alors que le niveau de l’eau était particulièrement bas, trois enfants s’étaient avancés dans le lit de la rivière. Ils se sont fait surprendre lorsque le niveau de l’eau a augmenté brusquement, peut-être en raison du barrage situé en amont.

Une enfant de neuf ans avait réussi à regagner la rive, mais un garçon de sept ans et une fillette de 10 ans s’étaient réfugiés sur une roche. M. Bernard n’a pas hésité à sauter à l’eau pour leur porter secours.

«C’est sûr que voir ces deux bouts de choux en détresse, ça nous fait agir encore plus rapidement et essayer de faire l’impossible pour intervenir», a dit le policier Éric Bernard.

Il a pris les enfants dans ses bras et est resté dans l’eau avec eux pendant 17 minutes, jusqu’à l’arrivée des pompiers.

«On ne pouvait pas retourner de bord, a raconté la petite Méganne Lessard. On ne pouvait pas partir parce qu’on était bloqué. On ne pouvait pas aller sur les autres roches parce que sinon, on partait.»

La mère des deux enfants secourus, Karine Lavigne, espère que cet événement servira de sensibilisation pour les autres familles.