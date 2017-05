Une usine désaffectée inquiète la municipalité

À Saguenay, l'ancienne usine de l'entreprise Cascades est laissée à l'abandon, même si elle a changé de main l'an dernier. Le bâtiment désaffecté est beaucoup trop facile d’accès malgré le danger qu’il représente.

Dans l’usine, il y a de nombreux débris comme des filages, des tuyaux ou encore des vitres cassées.

Pourtant, certaines personnes y pénètrent encore régulièrement, comme ce jeune qui étudie en mécanique industrielle.

«C’est intéressant de venir voir, je savais que c’était abandonné. Je savais probablement qu’on n’avait pas le droit de venir, mais on n’est pas les premiers à passer!»

Jonathan Tremblay, conseiller municipal de Saguenay, est bien conscient du manque de mesures de sécurité autour de l’usine : «On n’a pas la tête dans le sable, on se doutait qu’il y avait un va-et-vient de temps à autre. Ce qui me surprend le plus, c’est que ça se fasse un mercredi à midi. (...) Y’a pas de complexes de se présenter sur les lieux.»

«On redemande à la population de ne pas venir sur les lieux.»

Bayshore, qui est propriétaire du terrain, a envoyé un message à la municipalité il y a 3 jours, pour leur dire qu’il n’était pas responsable de la sécurité de l’usine...