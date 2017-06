10 millions $ pour les aqueducs et les égouts

La Ville de Rimouski investira 10 millions $ cet été dans le remplacement de conduites d'égout et d'aqueduc, un investissement record rendu possible grâce à de nouveaux programmes d'aide gouvernementale.

Des artères majeures seront touchées, notamment l'avenue de la Cathédrale, la rue St-Germain Est et l'avenue Rouleau, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la circulation.

Depuis le début des années 2000, Rimouski a accéléré le renouvellement de ses réseaux d'aqueduc et d'égout qui s'étirent sur plus de 250 kilomètres de long.

«Les conduites d’aqueducs et de d’égout qu’on remplace, ce sont des conduites qui sont à bout d’âge. On en profite pour les remplacer complètement», a expliqué Pierre-Luc Deschênes du Service génie-environnement de la Ville.

«Y’a des réseaux unitaires qu’on convertit en réseaux séparatifs, c’est-à-dire sanitaires et fluviaux. On obtient donc des gains environnementaux. [...] On met beaucoup d’efforts pour minimiser l’impact sur les citoyens, les commerçants et les usagers de la route. Mais les travaux doivent être réalisés», a-t-il ajouté.