Arcade Fire au Centre Vidéotron et au Centre Bell en septembre

Arcade Fire sera en spectacle au Centre Vidéotron à Québec le 5 septembre et au Centre Bell à Montréal le lendemain.

La formation montréalaise défendra sur scène les titres de son prochain opus, «Everything Now», qui arrivera dans les bacs le 28 juillet prochain et dont un premier extrait est sorti vendredi, après une prestation surprise à Barcelone.

L’enregistrement de cette cinquième offrande, qui arrive quatre ans après «Reflektor», a fait voyager Arcade Fire entre les studios Boombox en à La Nouvelle-Orléans, Sonovox à Montréal et Gang Recording à Paris.

Fruit d’une collaboration entre Everything Now, une plateforme de commerce électronique, et Sony, l’album se déclinera en plusieurs formats (CD, cassette et vinyle), avec 20 différentes versions de la pochette.

Le 29 mai dernier, les membres du groupe Win Butler et Régine Chassagne ont reçu leur insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec.