Barack Obama dénonce la décision de Donald Trump sur l'accord de Paris

L'ancien président démocrate Barack Obama a dénoncé jeudi la décision de son successeur Donald Trump de retirer les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat, qu'il avait signé.

«J'estime que les États-Unis devraient se trouver à l'avant-garde», a déclaré dans un communiqué Barack Obama. «Mais même en l'absence de leadership américain; même si cette administration se joint à une petite poignée de pays qui rejettent l'avenir; je suis certain que nos États, villes et entreprises seront à la hauteur et en feront encore plus pour protéger notre planète pour les générations futures».