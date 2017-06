Breton Tradition mise sur l’engouement pour le bacon

L'engouement pour le bacon ne se dément pas depuis quelques années. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux et une entreprise de Saint-Bernard, dans la région de Chaudière-Appalaches, l'a bien compris.

Breton Tradition a investi huit millions $ dans son usine de Saint-Bernard pour faire passer sa production de bacon de 3000 à 75 000 kilos par semaine.

«Le bacon, c'est une tendance nord-américaine. Les chefs en font l'un de leurs plats ou de leurs assaisonnements favoris. L'industrie du porc est en effervescence notamment en raison de cet engouement», affirme Vincent Breton, président de Viandes du Breton.

Pour se distinguer de ses concurrents et des grandes multinationales sur le marché, l'entreprise a décidé de miser sur le biologique.

La tendance du bacon aux multiples saveurs fait aussi partie des atouts sur lesquels l'entreprise mise pour continuer sa progression sur le marché américain. Le bacon a aussi son lot de retombées pour Saint-Bernard puisque la nouvelle production a créé une quarantaine d'emplois.

2e édition du Bacon Fest

La Ville de Québec accueillera samedi la deuxième édition du Bacon Fest dans le stationnement du Centre Vidéotron.

En 2016, pas moins de 10 000 personnes ont participé à cet événement.

«Dans nos racines au Québec, tout ce qui est lard, lardon, l’amour du porc, c’est vraiment incroyable. Le bacon est une force au Québec», dit Marto Napoli, l’un des membres du comité organisateur.

Des produits inusités, tels que du steak de bacon ou encore du bacon au coca-cola seront offerts.