Choisir entre le volant et ses médicaments

Consommer des médicaments et prendre le volant par la suite peut entraîner de graves conséquences, comme ce fut le cas pour le golfeur Tiger Woods, arrêté pour avoir conduit avec les facultés affaiblies.

Écoutez ci-dessus l'entrevue complète avec le pharmacien Jean-Yves Dionne

Plus tôt cette semaine, la vedette du golf a été interceptée à Jupiter, en Floride, alors qu’elle était visiblement sous l’influence de substances. Woods avait été retrouvé endormi au volant de sa voiture, le moteur et les phares allumés, deux pneus crevés et le pare-chocs avant endommagé.

Le sportif a affirmé qu’il avait consommé des médicaments qui avaient affecté son état, ce qui a par la suite été confirmé par la police.

La liste des effets secondaires possibles des médicaments est longue, souligne le pharmacien Jean-Yves Dionne, en entrevue à TVA Nouvelles.

«C’est écrit sur l’étiquette, que ce soit en prescription ou en vente libre, il y a des médicaments qui vont affecter votre jugement, vos réflexes, votre capacité à rester réveillé.»

Le spécialiste donne l’exemple de certains antihistaminiques, utilisés pour combattre les symptômes d’allergie. Il est clairement indiqué sur l’emballage qu’il ne faut pas conduire après en avoir consommé.

Le mélange de médicaments peut aussi avoir des effets pernicieux. Deux substances qui auraient à la base peu d’effets secondaires peuvent se révéler un «cocktail explosif» lorsqu’ils sont pris en même temps. C’est ce qu’on appelle, dans le milieu pharmacologique, l’«interaction médicamenteuse».

«Imaginez que vous prenez un antihistaminique, le Benadryl par exemple, pour une réaction sur la peau, et vous avez aussi un tranquillisant. Les deux ont de la somnolence, mais normalement on peut la gérer. Prenez les deux en même temps, bingo!, vous avez un cocktail explosif. Vous ajoutez un sirop pour la toux, c’est la fin du monde.»