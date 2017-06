Couillard n’en était pas à sa première invitation en 2012

Philippe Couillard n’a pas invité Marc-Yvan Côté à sa résidence de Saint-Félicien une seule fois pour le consoler, a appris notre Bureau d’enquête.

Le 27 mars 2012, deux semaines avant la diffusion du reportage d’Enquête à Radio-Canada, qui a éclaboussé l’organisateur politique aujourd’hui accusé de fraude et de corruption, Philippe Couillard l’invitait déjà chez lui «au Lac», cette fois à l’occasion de son anniversaire.

«Mes archives et mon bberry m’indiquent que c’est ta fête. Profites en bien et passe nous voir au lac», lui écrit-il dans un courriel dont l’objet est : «Bonne fête».

Marc-Yvan Côté lui répond alors : « Philippe, merci pour tes souhaits [sic]. Salutations a Suzanne.»

Comme le révélait notre Bureau d’enquête mardi, M. Couillard a réitéré son offre, quelques jours plus tard, alors que M. Côté vivait cette fois un moment difficile en raison d’un reportage de l’émission Enquête.

La seconde invitation

Le 12 avril 2012, un ex-cadre Roche confiait à Radio-Canada que M. Côté, alors qu’il était vice-président de cette même firme d’ingénierie, était au courant et avait participé à un système de financement politique illégal afin de décrocher des contrats.

Philippe Couillard avait alors cru bon écrire à Marc-Yvan Côté ce même 12 avril 2012 pour lui offrir un soutien moral. «J’ai essayé de t’appeler par ton cell afin de discuter des médias etc... Enfin, si tu as le goût d’en parler avec un ami et de "brainstormer" ne te gêne pas», écrit-il.

Marc-Yvan Côté lui avait répondu quelques heures plus tard: «Philippe, Merci pour la prise de contact et le renouvellement de ton amitié. Cela me permet de passer [à travers] des moments difficiles. Je te téléphone la semaine prochaine. Salutations à Suzanne. Marc-Yvan.»

Philippe Couillard avait ensuite invité le collecteur de fonds à sa résidence du lac Saint-Jean. «Parfait, any time. Et si tu veux monter au lac relaxer, la porte est ouverte».

Un geste humain

Hier, le premier ministre s’est défendu en expliquant que son invitation était un «geste humain».

«C'est un message à caractère humain que j'ai envoyé, de tendre la main à quelqu'un qui, probablement, se sentait inquiet et sa famille également. Je pense que tout être humain qui se respecte aurait probablement fait quelque chose du genre comme ça», a expliqué en chambre M. Couillard.