Crabe des neiges : une bonne saison malgré les conditions difficiles

La saison de la pêche au crabe des neiges tire à sa fin. Et dans la zone 17, soit l'Estuaire du Saint-Laurent, près de 90 % du quota de 2090 tonnes a été récolté.

En 2017, sur le territoire compris entre Les Escoumins et Pointe-des-Monts, sur la Côte-Nord, et entre L'Isle-Verte et Rivière-à-Claude, sur la rive sud, Pêches et Océans Canada a émis 23 permis.

Jeudi, l'Association des pêcheurs de crabe de la zone 17 a dressé un bilan positif de la saison, malgré des conditions météo moins favorables.

«On peut qualifier la saison de bonne. L’augmentation de 25 % qu’il y a eue pour la saison 2017, ça a été justifié. Les prises ont été assez rapides pour certains pêcheurs. Y’a eu du mauvais temps, mais on a vu pire et on a vu mieux», a affirmé René Landry, président de l’Association des pêcheurs de crabe de la zone 17.

«Y’a eu des grandes marées, la neige a fondu rapidement et y’a eu beaucoup de pluie. Ça, ça a occasionné des gros courants de fond. Ces casiers-là récoltent moins puisqu’ils bougent et, comme on dit, «ils virent la tête par en bas». Les crabes n’embarquent pas dans ces casiers-là. Mais, en gros, ça a été bon», a-t-il ajouté.