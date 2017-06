De nouvelles recherches près de la rivière Saint-Charles à Québec

Les enquêteurs du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) menaient de nouvelles recherches, jeudi après-midi, dans le quartier Saint-Roch, cette fois près de la rivière Saint-Charles, pour tenter de retrouver Maximilien Frenette, 19 ans, qui n’a pas donné signe de vie depuis une semaine.

Selon Pierre Poirier, agent aux communications, un homme «pouvant correspondre à la description de M. Frenette», a été aperçu dans le secteur de la rue de la Croix-Rouge canadienne, aux abords de l’autoroute Laurentienne.

Les recherches terrestres s’étendaient sur une centaine de mètres jusqu’à la rivière Saint-Charles. L’unité des plongeurs de la Sûreté du Québec (SQ) était sur les lieux en raison de la présence d’un cours d’eau.

La police demande au public d’éviter le secteur pour ne pas contaminer une éventuelle preuve et pour ne pas nuire au travail des policiers. La requête s’adresse principalement aux piétons et aux randonneurs.

Rappelons que la famille de M. Frenette est sans nouvelles depuis la nuit du 26 mai. Un ami l’avait déposé à l’angle du boulevard Charest et de la rue de la Couronne. Il devait rentrer chez lui en planche à roulettes en utilisant une piste cyclable qui mène à son appartement de Charlesbourg.

Toutes les hypothèses sont encore sur la table pour tenter d’expliquer sa disparition.

L’homme mesure 1,70 m (5 pi 6 po) et pèse environ 64 kg (141 lb). Il a les cheveux et les yeux bruns. Au moment de sa disparition, il était vêtu d’une chemise noire, d’un pantalon noir et d’un manteau de cuir bourgogne.

À la demande de la famille, le SPVQ sollicite l’aide de la population pour tenter de le retrouver. Toute information peut être transmise aux autorités en signalant le 9-1-1 ou en composant le 418-641-AGIR (2447).