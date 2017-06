Débat constitutionnel: régler ou passer à autre chose?

Alors que le premier ministre Couillard veut replonger dans les discussions constitutionnelles, le gouvernement fédéral ferme la porte à toute négociation.

«Si le fruit constitutionnel n’est pas mûr, cela ne nous empêche pas de déclencher le printemps du dialogue», a répliqué le ministre des Affaires intergouvernementales, Jean-Marc Fournier, nullement accablé par la réponse hâtive de Justin Trudeau.

Une déclaration à saveur poétique qui a fait sourire les deux chroniqueurs politiques de l’émission «La Joute», cet après-midi à LCN.

Mais sur le fond des choses, Bernard Drainville estime que le fait que le Québec soit la seule province à ne pas avoir signé la Constitution canadienne demeure un problème fondamental. «Il va falloir le régler ce problème-là, dit-il. Une Constitution, dans un pays, ça reste le document le plus important sur lequel se fonde tout le reste.»

En attendant que le Québec signe ou «fasse autre chose», cela n’empêche pas le gouvernement de s’occuper de ses principales missions, telles la santé et l’éducation, soutient l’ancien député péquiste, qui prie son collègue Luc Lavoie de cesser «d’opposer les besoins concrets des gens qui nous écoutent à cette question-là».

Pour ce dernier, il est tout simplement temps de passer à autre chose. «J’exige des excuses de la Grande-Bretagne pour le rapport Durham, qui n’a pas été réglé non plus, la conscription également», ironise Luc Lavoie.

Ce à quoi son acolyte rétorque: «Aie au moins le respect des efforts de (Brian) Mulroney, pour lequel tu as travaillé et pour lequel tu as encore beaucoup d’amitié. Ce gars-là s’est dévoué pour essayer de réconcilier le Québec avec le Canada et de ramener le Québec dans la Constitution canadienne, alors, Luc Lavoie, minimalement, un peu de respect pour M. Mulroney que tu aimes tant.»

«Mais la différence avec toi, Bernard, c’est que lui, au bout de 30 ans, il change de track», réplique Luc Lavoie, bien d’accord toutefois que l’ancien premier ministre conservateur aurait bien aimé régler la question constitutionnelle.

«La job n’est pas finie, insiste Bernard Drainville, et il serait temps qu’elle se finisse.» Pour son collègue jouteur, il s’agit carrément d’«une obsession».

En conclusion, l’animateur de «La Joute», Paul Larocque, relève que les propos de Jean-Marc Fournier semblent avoir mis le feu aux poudres. «Le printemps est déjà orageux...»

Voyez un extrait de l'émission «La Joute» dans la vidéo ci-dessus