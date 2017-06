Dernière version papier de «La Presse» le 30 décembre

Le journal montréalais «La Presse» cessera d’être publié le samedi en version papier à partir du 30 décembre prochain, afin de devenir complètement numérique.

Le président de «La Presse» Pierre-Elliott Levasseur a annoncé jeudi qu’il s’agit de «la fin d’une époque», puisque la version imprimée du quotidien avait déjà été abolie pour les autres jours de la semaine. Cette décision engendrera la perte de 49 emplois réguliers et temporaires.

Il a mentionné que l’abandon de la version papier du samedi est dû à la popularité de «La Presse+», la version disponible sur tablette numérique.

«Suite à l'arrêt de la publication de l'édition papier en semaine, la grande majorité des lecteurs n'a pas tardé à modifier ses habitudes pour adopter La Presse+, tout d'abord en semaine, mais aussi le samedi. Au cours de l'année 2016 seulement, l'engouement pour La Presse+ s'est traduit par une hausse impressionnante de 18,7 % de son auditoire, la moyenne quotidienne des ouvertures se chiffrant aujourd'hui à plus de 273 000 tablettes uniques», a dit M. Levasseur.

Il reconnaît toutefois que le délaissement du papier pourrait déplaire à certains.

«Nous sommes conscients que la fin de l'édition papier du samedi affectera des lecteurs parmi nos plus assidus et nos plus fidèles, soit ceux et celles qui étaient des abonnés de longue date à La Presse. C'est la raison pour laquelle nous effectuons la présente annonce plusieurs mois à l'avance, avec l'objectif d'assurer une transition fluide et respectueuse», a ajouté le président de «La Presse».

Il a précisé que des «mesures d'accompagnement seront bientôt proposées, aux lecteurs qui le désirent, pour faciliter leur passage à La Presse+».