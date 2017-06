«Des bleus et des marques d’ongles sur mon garçon»

L’arrestation d’une propriétaire de garderie en milieu familial qui aurait «brassé» des enfants turbulents à Lachine a fait réagir sur la page Facebook de TVA Nouvelles.

«Wow ! Mon garçon allait à cette garderie il y a cinq ans. J'ai déjà fait une plainte pour des bleus et des marques d'ongles (clairement pas ceux d'un enfant). Les policiers sont allés chercher les choses de mon enfant, sans plus», écrit un internaute.

La majorité des Québécois reviennent sur le manque de surveillance dans les garderies et demandent l’installation de caméras.

«Il devrait avoir beaucoup plus de surveillance dans toutes les garderies», écrit une autre internaute. «Comment un adulte [...] peut-il s'en prendre à un enfant? Je ne comprendrai jamais l'être humain», ajoute une autre.

Aucune généralisation

Plusieurs abonnés de la page de TVA Nouvelles sont revenus sur leur expérience personnelle. Malgré l’événement survenu à Lachine, il ne faut pas «mettre toutes les éducatrices dans le même panier».

«Il ne faut pas faire l’erreur de généraliser et de mettre toutes les éducatrices à la maison dans le même panier. Mon fils est dans une garderie en milieu familial subventionnée et sérieusement, j’ai une confiance totale! Mon fils est heureux et épanoui. Il a hâte d’aller à la garderie tous les jours. Des pommes pourries comme cette femme font mauvaise presse aux garderies en milieu familial et c’est bien malheureux», écrit une autre internaute.

La propriétaire de garderie a été remise en liberté, mercredi soir, sous promesse de comparaître.

Parmi les conditions qu’elle devra respecter, il lui est interdit d'opérer un milieu de garde.

De plus, elle ne pourra plus occuper une position d'autorité sur des personnes de moins de 16 ans.