Des voies réservées encore une fois réclamées sur l’autoroute 15

Sept villes de la couronne nord de Montréal qui réclament des voies réservées pour autobus depuis une douzaine d'années espèrent que la nouvelle entité du transport en commun métropolitain fasse débloquer leur projet.

L’aménagement de voies réservées est un incontournable sur l’autoroute 15 (A-15) entre Mirabel et Laval, jusqu’au terminus Montmorency, estime la MRC Thérèse-de-Blainville.

Les municipalités regroupées souhaitent que l’arrivée de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) accélère l’avancement du dossier. Actuellement, seule la portion de l’A-15 à Laval permet aux autobus d’éviter la congestion routière. Il y a uniquement des voies réservées à partir de l’autoroute 440 jusqu’à l'autoroute métropolitaine, à Montréal, mais les autobus peuvent circuler dans la voie d’accotement entre le pont de la rivière des Mille Îles et l’A-440.

«[Le projet de voies réservées] fait l’unanimité, où est le problème?», s’est questionné jeudi le préfet suppléant de la MRC Thérèse-De Blainville, Richard Perreault, en précisant que trois études en ont déjà conclu la faisabilité. Selon M. Perreault, de telles voies auraient «un impact direct sur la qualité de vie des gens qui perdent des heures dans le trafic».

Effectivement, les heures de pointe sur cette autoroute se sont «significativement allongées depuis quelques années», a soutenu Frédérique Marie, chroniqueuse à la circulation au 730 AM.

«[Des voies réservées] aideraient à alléger le trafic, mais il faudra mettre les automobilistes dans les bus pour que ça fonctionne», a-t-elle précisé.

Plus de 180 000 personnes empruntent l’A-15 en heure de pointe, et ce nombre augmentera avec la forte croissance démographique que connaît la région des Laurentides depuis quelques années.

La MRC Thérèse-de-Blainville a d’ailleurs vu sa population croître de 15 000 habitants au cours des 10 dernières années. On estime que 140 000 personnes s’installeront sur la Rive-Nord de Montréal d’ici 2031, ce qui représenterait 30 000 citoyens de plus pour les sept villes regroupées au sein de la MRC de M. Perreault.

Besoin identifié

Le besoin de voies réservées sur l’A-15 avait déjà été soulevé par l’Agence métropolitaine (AMT) et ce dossier sera transféré à l’ARTM, qui assure la planification du réseau de transport en commun depuis mercredi.

«L’ARTM devra réévaluer le projet, mais tiendra compte des recommandations qu’avait émises l’AMT», a dit Fanie St-Pierre, porte-parole de l’ARTM, en soulignant que des pistes de solution avaient déjà été réfléchies.

Selon, Florence Junca-Adenot, ancienne présidente-directrice générale de l’AMT, l’implantation de voies réservées n’est pas une tâche facile.

«Plusieurs acteurs sont concernés dans ces projets, a-t-elle expliqué au "24 heures". Ça nécessite plusieurs discussions avant d’arriver à une solution.»

Toutefois, ce genre de mesures préférentielles est très efficace: «si on n’est pas capable d’offrir un avantage avec le transport en commun, on ne gagne rien», a indiqué celle qui est aujourd’hui professeure au Département d’études urbaines et touristiques à l’Université du Québec à Montréal (UQAM).