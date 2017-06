Douzième journée de recherches pour retrouver Maïté Viens

C’est le douzième jour de recherche, jeudi, pour retrouver Maïté Viens qui a disparu dans les eaux des chutes Jean-Larose, à Beaupré, près de Québec.

Malgré de nombreuses démarches, le corps de la femme de 21 ans reste introuvable.

Malgré le découragement, les scaphandriers refusent de baisser les bras tandis que l’équipe de la Sûreté du Québec poursuit ses efforts du mieux qu’elle le peut pour retrouver Maïté Viens.La journée de mercredi s’est terminée un peu plus tôt qu’à l’habitude puisque les efforts pour creuser un bassin n’ont apporté aucun résultat. Si la SQ semble un peu moins positive pour la suite, la famille refuse d’envisager une seule seconde l’idée de quitter le site.

La jeune femme originaire des Îles-de-la-Madeleine avait glissé dans les chutes lors d’une randonnée.

Environnement plus sec«Les recherches se poursuivent, nous avons été en mesure d’avoir un environnement plus sec», a indiqué le sergent Claude Denis, porte-parole à la Sûreté du Québec.Les recherches se feront encore à l’aide d’une pelle mécanique et de pelles à main. L’eau sera également coupée de nouveau pour faciliter les interventions.

Le maire sur place?À Québec pour l’Assemblée des MRC, il n’est pas exclu que le maire des Îles-de-la-Madeleine, Jonathan Lapierre, revienne faire son tour aux chutes. Il l'avait mentionné au «Journal de Québec» lors de son passage sur le site mercredi matin. Il s’était rendu sur les lieux pour constater l’ampleur des opérations. Il a également annoncé une contribution financière de 5000 $ pour soutenir la famille de Maïté.