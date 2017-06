Fini le bénévolat pour Karla Homolka à l’école fréquentée par ses enfants

Les allégations voulant que Karla Homolka ait fait du bénévolat dans une école primaire privée du secteur Notre-Dame-de-Grâce, à Montréal, ont forcé l’Église adventiste du septième jour, qui administre l’établissement, à faire une mise au point jeudi soir.

Sans jamais nommer Karla Homolka, mais en faisant référence à la tempête médiatique des dernières heures au sujet de l'Académie adventiste Greaves, fondée il y a 118 ans, l’Église adventiste du septième jour a écrit par communiqué: «[...] Nous avons entendu et compris les inquiétudes des parents et du public préoccupés par les articles récemment publiés dans les médias. Aucune personne possédant un casier judiciaire ne pourra travailler à titre de bénévole sur les lieux de l'école. De façon à respecter la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, aucune autre déclaration publique ne sera formulée.»

Mercredi, le «Journal de Montréal» citait un reportage de Breakfast Television et des informations de CityNews voulant que Karla Homolka ait effectué du bénévolat à l’école fréquentée par ses enfants.

Karla Homolka, aujourd’hui âgée de 47 ans, avait été condamnée à une peine de 12 ans de prison pour homicide involontaire relativement aux viols et aux meurtres de deux adolescentes ontariennes, Kristen French et Leslie Mahaffy, des gestes perpétrés par son conjoint de l'époque, Paul Bernardo, qui purge une peine de prison à vie. Homolka aurait aussi joué un rôle dans la mort de sa soeur Tammy, âgée de 15 ans. Elle a recouvré sa liberté en 2005 et tente depuis de refaire sa vie dans l'anonymat.

L'Église adventiste du septième jour a précisé qu’elle exploite 7600 établissements scolaires accueillant plus de 1,5 million d’élèves dans une centaine de pays. Au Canada, l'Église administre 43 écoles enseignant à près de 4400 jeunes.