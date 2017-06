La fête autochtone de Sagabone à Montréal

Pour la première fois ce samedi, la fête ancestrale autochtone Sagabone prend place à Montréal, au Jardin botanique.

La fête de Sagabone symbolise le renouveau, la douce saison. C’est l’occasion de découvrir la culture autochtone à travers des activités et la cérémonie traditionnelle du Calumet de la Paix.

Plus de 40 représentants des différentes nations seront présents.

Pour Marie-Josée Tardif, cofondatrice de Kina8at et organisatrice de l’évènement, il s’agit d’un bon moyen de partager la culture autochtone, de la faire connaître et «d’être le pont entre les cultures, de rétablir les faits et l’histoire».

Pour l’occasion, le véritable calumet utilisé en 1701 lors du Traité de la Grande Paix de Montréal sera sorti du Musée Maison Saint-Gabriel.

L'événement est ouvert à tous, moyennant les frais d'accès au Jardin botanique.