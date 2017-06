Son coeur bat une première fois quatre semaines après sa naissance

Les parents du petit Jacob Ryan ont assisté à un moment miraculeux lorsque le cœur de leur enfant s’est mis à battre de lui-même pour la première fois, quatre semaines après la naissance. Le petit a dû se battre après être né avec seulement la moitié de cet organe vital.

Stephanie Ryan, une mère de quatre enfants de Liverpool, a avoué que de voir le cœur de son garçon battre sans aide a été le moment «le plus émouvant de sa vie». Après 20 semaines de grossesse, Mme Ryan avait été informée de l’état de son bébé à naître. Elle avait alors fait le choix de le garder.

«J’ai dit oui immédiatement, a-t-elle confié au Liverpool Echo. Il méritait d’avoir une chance. Il frappait si fort dans mon ventre qu’il était impossible que j’abandonne. Sa force m’a donné de la force.»

L’enfant a dû se battre pour sa vie dès sa naissance alors qu'il a subi une opération éprouvante de 20 heures. Durant celle-ci, les chirurgiens ont dû combattre une importante hémorragie. Jacob a même dû être réanimé.

Jacob est né avec le syndrome d’hypoplasie du cœur gauche, une anomalie de développement de la moitié du cœur obstruant la circulation sanguine. Au final, il a su surmonter tous les obstacles.

Le petit a pu rejoindre ses frères Jack, 7 ans, et Freddie, 1 an, ainsi que sa sœur Alexis, 3 ans.

Stephanie Ryan a de la difficulté à remercier suffisamment tous les chirurgiens, anesthésistes et infirmiers qui ont uni leurs efforts pour sauver Jacob.

«Je sais que je ne l’ai pas pour sa vie au complet, parce que les gens dans la condition de Jacob ne vivent normalement pas plus de 30 ans, mais ils m’ont donné du temps et des souvenirs avec lui et je n’ai pas assez de mots pour les remercier», a dit Mme Ryan.

Dans un effort pour aider le personnel médical, Stephanie Ryan a lancé une campagne de sociofinancement. Elle a pour objectif d’amasser 500 livres sterling (près de 900 dollars canadiens).