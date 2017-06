Le Groupe Daoust Forget prend un virage vert

Le Groupe Daoust Forget a entrepris la conversion de ses équipements de nettoyage à sec traditionnels vers des solutions plus écologiques.

«Nous sommes heureux d’implanter des solutions propres afin de mettre fin à l’utilisation de solvants polluants et dangereux pour la santé», a dit jeudi Lionel Frérot du Groupe Daoust Forget, qui devient ainsi la première entreprise à effectuer ce virage environnemental au sein de l'industrie au Québec.

«Le procédé actuel de nettoyage produit des boues nuisibles pour l’environnement, a poursuivi M. Frérot. Les nouveaux équipements règlent ce problème et utilisent moins d’eau. Nous allons transformer le réseau en nettoyeurs écoperformants et ainsi devenir les pionniers du nettoyage écologique au Québec tout en assurant une meilleure santé aux travailleurs.»

Pour réaliser cette transition, le Groupe Daoust Forget reçoit un coup de pouce financier de Fondaction, le fonds d'investissement de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), qui investit 2 millions $ dans cette entreprise québécoise, acquise en 2015 par des intérêts français.

«Ce changement de cap se fait en amont des futures lois quant à la santé et aux normes environnementales similaires à celle de la Californie ou de pays européens, a indiqué Geneviève Bouthillier, chef adjointe de l’investissement de Fondaction. De plus, cette participation nous permet d’avoir un impact social, environnemental et économique en cohérence avec notre mission.»

Groupe Daoust Forget compte 120 points de service à travers le Canada et plus de 80 franchisés.