Le jury commence ses délibérations au procès Toby Carrier

Au deuxième procès de Toby Carrier qui a lieu à Baie-Comeau, sur la Côte-Nord, le jury a commencé jeudi ses délibérations pour déterminer si, oui ou non, l'accusé est non responsable criminellement pour troubles mentaux du meurtre de son frère Ismaël et de tentative de meurtre contre ses parents.

Pour se faire, les membres du jury devront s'appuyer sur les rapports et les témoignages des deux experts entendus pendant les procédures.

Le juge Serge Francoeur a rappelé que la psychiatre Marie-Frédérique Allard a conclu à une dissociation pour expliquer le drame survenu à Matane, dans le Bas-Saint-Laurent, le 31 mars 2009. Toby Carrier n'aurait pas eu d'intention criminelle selon elle.

Le psychiatre Sylvain Fauché a soutenu de son côté que l'accusé a posé volontairement les gestes qui lui sont reprochés.

Si les jurés ne croient pas Toby Carrier non responsable criminellement, ils devront alors déterminer de quel chef d'accusation il est coupable.

L’accusé fait face à trois chefs, dont meurtre au deuxième degré - son frère Ismaël a été tué lors de l’attaque imputée à Toby Carrier - et tentatives de meurtre sur ses parents. Pendant le procès qui a duré cinq semaines, 15 témoins se sont succédé à la barre.