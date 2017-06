Le plan d'aide fédéral très bien reçu en Mauricie

Le plan fédéral pour venir en aide à l'industrie forestière est unanimement salué en Mauricie. Tant l'industrie que les communautés et les travailleurs s'en disent satisfaits.

Le ministre du Commerce international, qui en a fait l'annonce aux côtés de ses collègues à Ottawa, est directement concerné par le conflit du bois d'œuvre, puisque pas moins de cinq usines de sciage se trouvent dans les limites de sa circonscription.

Ottawa injecte près de 900 millions pour différentes formes d'assistance aux victimes du conflit. «On arrive avec un programme complémentaire national qui prend en compte la situation d'aujourd'hui», indique François-Philippe Champagne.

Produits forestiers Résolu observe qu'il s'agit d'un message fort envoyé aux Américains à l'effet que l'industrie canadienne sera en mesure de résister. «Le programme de prêts et de garanties de prêts, c'était ce qui était demandé par le gouvernement du Québec, par l'industrie forestière, par les communautés et par les travailleurs, et le gouvernement du Canada a répondu présent», se réjouit le porte-parole de Résolu Karl Blackburn.

La CSN, qui représente les 120 travailleurs de l'usine de Rivière-aux-Rats, est satisfaite. «Le gouvernement a appuyé par le passé l'industrie automobile. Aujourd'hui, le fait d'avoir la foresterie, c'est vraiment bien ce qui est annoncé», ne cache pas Paul Lavergne, le président de la CSN-Mauricie.

Bonne nouvelle pour le Saguenay–Lac-Saint-Jean

L’annonce du gouvernement fédéral a bien été reçue au Saguenay–Lac-Saint-Jean. Directement touchées par cette annonce, les usines de Produits forestiers Résolu de Kénogami et de Dolbeau-Mistassini doivent payer 2,4 millions $ par mois en droits compensatoires.

La nouvelle est donc accueillie avec optimisme à la fois par les syndicats, les producteurs de bois privés et les maires interrogés par TVA Nouvelles.

Syndicat Unifor se demande toutefois si ce programme sera suffisant pour compenser les pertes d’emploi d’ici trois ans et même au-delà si le conflit perdure.

Produits forestiers Résolu souligne néanmoins que du temps est nécessaire pour bien évaluer les résultats de cette annonce.