Le SEREX souhaite des investissements en innovation

Ottawa a lancé mercredi un plan d'aide de 867 millions de dollars pour l'industrie du bois d'oeuvre.

Au Bas-Saint-Laurent, il y a 4 000 emplois qui dépendent de la bonne santé de l’industrie forestière.

Cette annonce survient plus d'un mois après la décision du gouvernement américain d'imposer des droits compensatoires.

Le Service de Recherche et d'expertise en transformation des produits forestiers, le SEREX espère pouvoir bénéficier et ces mesures.

«Il y a de toute évidence des montants qui sont identifiés pour de l’innovation et cela tombe directement dans nos cordes. Il reste à savoir les détails. On souhaite qu’il y ait un montant intéressant qui se rende au Québec et dans notre région», indique le directeur général du SEREX, Patrick Dallain.

Ce centre de recherche privé travaille de concert avec l'industrie forestière locale. Dix stagiaires et 16 employés y travaillent à temps plein.

Selon le directeur général du centre, les travaux du SEREX permettent de maximiser l'efficacité de la production de produits forestiers déjà existants, mais aussi d'en créer de nouveau, ce qui permet éventuellement de conquérir de nouveaux marchés.

Avec de nouveaux marchés, l'industrie forestière du Québec serait plus apte à faire face à la période difficile qui va accompagner ce qu'il appelle la cinquième crise du bois d’œuvre.