Les Foo Fighters à la maison de retraite!

Le rock a l'âge d'entrer en maison de retraite et a donné l'idée aux Foo Fighters de s'imaginer dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées dans leur single surprise sorti jeudi.

Peut-être pour marquer un peu plus le temps qui passe, musicalement, «Run» replonge dans les années 90 et s'inspire de l'esthétique grunge et du temps où Dave Grohl secouait la scène musicale avec «Nirvana».

Quant à la vidéo - déjantée - réalisée par Grohl lui-même, elle mêle l'esprit de révolte du «Cuirassé Potemkine» avec une esthétique proche de «La nuit des morts-vivants» et va même jusqu'à citer brièvement la fameuse scène de danse des zombies du «Thriller» de Michael Jackson.

Les Foo Fighters y sont grimés en personnes âgées qui - avec les autres pensionnaires - prennent à partie le personnel soignant dans une mêlée folle où les coups de canne le disputent aux clés de bras. On y voit même une mamie exhiber fièrement ses seins, avant une évasion de masse.

«Réveille-toi / Cours avec moi pour sauver ta vie» exhorte Dave Grohl.

Le single est sorti sans crier gare et le groupe n'a pas dit s'il était le signe avant-coureur d'un album à venir ou simplement une météorite musicale.

Les Foo Fighters, qui sont nés des cendres de Nirvana en 1994, ont souvent fait allusion à la retraite avant de se raviser.

Ils vont démarrer bientôt une tournée en Europe et en Asie et se produiront notamment dans plusieurs festivals (Glastonbury au Royaume-Uni, Roskilde au Danemark et Summer Sonic au Japon).