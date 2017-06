Mise en service de l’ARTM et du RTM

Deux nouvelles organisations géreront le transport en commun du Grand Montréal.

Le réseau de transport en commun a été remanié afin de faire passer le nombre de sociétés de transport de seize à cinq. Ces deux nouvelles entités doivent unifier et simplifier le transport en commun de la région métropolitaine, qui regroupe plus de 80 municipalités.

Deux nouvelles instances

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) assurera la planification, l’organisation et le financement du transport en commun sur l’ensemble du territoire du Grand Montréal.

Le Réseau de transport métropolitain (RTM) opérera pour sa part le service de train de banlieue et le service d'autobus dans les municipalités au nord et au sud de Montréal, sauf à Laval et à Longueuil.

Les sociétés de transport de Laval (STL), de Longueuil (RTL), de Montréal (STM) et le nouveau RTM seront chapeautées par l’ARTM. Avec cet organigramme revisité, toutes les instances auront à interagir entre elles, ce qui assurera des décisions uniformes sur l’ensemble du territoire.

Les deux instances seront activent à partir de jeudi. Parmi les 15 membres qui siégeront à l’ARTM, huit sont nommés par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) depuis novembre dernier. Les sept autres devaient être désignés par le gouvernement du Québec, chose qui a été faite mercredi. L’Autorité aurait dû avoir son CA complet depuis février.

Harmonisation de la tarification

Actuellement, il existe plus de 750 titres de transport dans l’ensemble des réseaux de transport du Grand Montréal. L’un des objectifs ultimes de l’ARTM sera donc de se pencher sur la question et d’offrir aux clients la possibilité de payer un seul montant pour se déplacer de la Rive-Sud à la Rive-Nord, par exemple.

D’ici cette nouvelle échelle tarifaire, tous les titres de transport déjà achetés seront respectés, assure le Comité de transition.

Déplacements plus efficaces

Présentement, prévoir un trajet entre la Rive-Sud et la Rive-Nord peut s’avérer plutôt ardu, puisque chaque territoire possède ses propres interfaces et calculateurs d’itinéraires. Avec l’implantation de l’ARTM, les sociétés de transport viseront à transposer leurs informations sur des plateformes universelles. Ainsi, se rendre du point A au point B sera plus évident pour ceux qui auront à traverser certaines villes. De plus, l’ARTM visera à offrir un mode de paiement unique pour l’ensemble du réseau.

Abolition de l’AMT et d’opérateurs de transport

Afin de céder leur place au RTM, l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et une douzaine d’organismes de transport des couronnes nord et sud de Montréal seront abolis. En regroupant toutes ces sociétés, le RTM assurera le service d’autobus dans les municipalités visées, incluant le transport adapté, ainsi que le service de train de banlieue. Pour la clientèle, cela se traduira, entre autres, par un éventuel changement de logo sur les véhicules.

Tous les employés de l’AMT et des différents conseils intermunicipaux de transport (CIT), qui seront fusionnés pour créer le RTM, seront relocalisés. Des centaines de personnes seront transférées soit à l’ARTM ou au RTM.