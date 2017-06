Opération antidrogue à côté d’une garderie de Granby

Les policiers de Granby, en Montérégie, ont porté un dur coup à de présumés revendeurs de drogue, jeudi. Mais pas n'importe où, puisqu’ils ont ciblé des individus opérant à côté d'une garderie, sur le boulevard de la Mairie.

En milieu de matinée, une mère est venue chercher ses enfants en pleurs alors qu'elle venait d'apprendre que les policiers perquisitionnaient un garage situé sur le terrain de la garderie. À l'intérieur, une motoneige a entre autres été saisie puisque de la drogue avait été cachée dans l’engin.

Réseau structuré de revendeurs de drogue

Vers 5 h du matin, une cinquantaine de policiers de Granby ont frappé simultanément à trois adresses. Le Groupe tactique d'intervention de la Sûreté du Québec (SQ) est également intervenu pour appréhender quatre hommes et deux femmes soupçonnés de faire partie d'un réseau de revente de stupéfiants. La tête dirigeante présumée du réseau, un homme de 48 ans, a d'ailleurs été arrêtée rue Decelles. Cet individu a comparu jeudi après-midi au palais de justice de Granby pour y être formellement accusé de possession de stupéfiants dans le but d'en faire le trafic et de recel.

Bilan provisoire

Sur place, les policiers ont trouvé une bonne quantité de différentes drogues: cocaïne, haschisch, résine et méthamphétamine. Ils ont de plus confisqué une somme de 10 000 $ en argent.

Les policiers ont également saisi cinq voitures en vertu de la Loi sur les biens infractionnels.