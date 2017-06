Plusieurs entraves routières en fin de semaine

Les automobilistes devront faire preuve de patience dès vendredi soir alors que 40 000 cyclistes prendront d’assaut les rues de Montréal et que d’importants travaux sur le pont Champlain bloqueront un grand nombre d’artères principales.

Un blitz de travaux d’entretien est prévu à compter de vendredi soir 22 h sur le pont Champlain, et ce, jusqu’à lundi 5 h. Lors de cette période, la fermeture complète du pont en direction de Montréal et d’une voie vers la Rive-Sud sera à prévoir.

Les accès au pont depuis l’autoroute 10 et la route 132 seront également inaccessibles pendant la fin de semaine.

Par ailleurs, vendredi soir aura lieu le tour la nuit de Vélo Québec et dimanche, le célèbre Tour de l’île de Montréal. Pour l’occasion et pour assurer le bon déroulement des activités, plusieurs routes seront fermées à la circulation.

En tout, près de 150 portions de rues seront inaccessibles aux automobilistes au courant de la fin de semaine. On en compte plus d’une quarantaine vendredi soir et une centaine dans la journée de dimanche.

Parmi les artères qui seront inaccessibles, on compte notamment des portions des rues Berri, Rachel, Mont-Royal et Du Parc.

La Société de transport de Montréal (STM) modifiera son service d’autobus sur près d’une soixantaine de lignes en raison des différents parcours du festival.

En autobus comme en voiture, il est conseillé de bien vérifier son itinéraire avant de sortir de chez soi en fin de semaine.