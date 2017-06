Première sortie de la rectrice de l’Université Laval

La nouvelle rectrice de l'Université Laval Sophie d'Amour commence officiellement son mandat de 5 ans.

Elle s'est dite préoccupée par les allégations d'agressions sur le campus. À son arrivée, elle a posé de nombreuses questions concernant les mesures mises en place. Elle tient à rassurer les jeunes femmes aujourd'hui et mise sur la transparence.

Rappelons que l'ancien recteur Denis Brière avait été grandement critiqué pour son silence pendant la crise l'automne dernier concernant les allégations d’agression sexuelle sur son campus.

«Ce que je dis aux étudiants et aux étudiantes c’est qu’ils n’ont pas à avoir peur. On a une équipe de vie de résidence, on a des gens qui ont été formés à intervenir subtilement dans les relations ou dans les fêtes afin d’être là avant que des gestes malheureux se passent», explique la rectrice Sophie d’Amour.

Sophie d'Amour veut également rencontrer les décideurs de la région. Elle a déjà discuté de trafic avec le maire Labeaume. L’Université Laval étudiera cet automne différents scénarios pour réaménager les horaires afin d'améliorer la fluidité.