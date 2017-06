Réapprendre à vivre grâce au Miel Bonneau

Pour un quatrième été, l’Accueil Bonneau initie des itinérants à l’apiculture, dans le but de les réinsérer dans la société et les valoriser.

Installées sur le toit du bâtiment de l’accueil Bonneau, huit ruches permettent aux «gars» de se réinsérer dans la société tout en développant une passion pour l’apiculture.

Mario Brodeur est l’un des «gars» qui ont choisi de découvrir le monde des abeilles et du miel. Ce dernier qui s’occupe des ruches pour la première année y voit ici un moyen de se concentrer sur autre chose que l’alcool ou la mendicité.

«Au lieu de quêter, de traîner dans les rues ou le métro, je m’occupe des ruches, a-t-il confié. Ça me prend du temps et j’aime ça.»

Après plus de 40 ans dans la rue, Mario Brodeur retrouve dans cette activité une occasion de reprendre une vie normale, tout en apprenant de nouvelles choses. «S’occuper des ruches, c’est spécial, a-t-il raconté. On apprend beaucoup, et c’est aussi l’occasion de sortir du béton pour découvrir la nature.»

Avec 60 ruches, réparties dans sept emplacements, parfois à l’extérieur de Montréal, les volontaires accompagnés de bénévoles et de professionnels de l’apiculture peuvent sortir et découvrir les ruches moins urbaines.

M. Brodeur avait quelques appréhensions au début concernant les abeilles. «Je pensais que ça piquait tout le temps, que c’était dangereux, a-t-il dit. En réalité, pas du tout. C’est très intéressant de voir comment une ruche se forme, comment on arrive au miel.»

Se concentrer sur la production de miel pousse les volontaires à trouver un sens différent à leurs vies, à changer certains de leurs comportements. «Avant, j’étais quelqu’un d’assez vulgaire, avec les ruches je dois communiquer avec les autres, expliquer ce que je fais. Ça m’encourage à faire attention à mon langage», a expliqué Mario Brodeur.

En se rendant utiles, les «gars» de l’accueil Bonneau sont valorisés et ont un but commun. Cette année, une dizaine de personnes participent à ce programme, pour tenter de récolter 1200 kg de miel, revendu dans les magasins Métro.