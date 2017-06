Robbie Williams et Black Eyed Peas s'ajoutent au concert de charité

Le chanteur Robbie Williams et le groupe Black Eyed Peas ont rejoint l'affiche du concert de charité d'Ariana Grande organisé dimanche à Manchester pour les victimes de l'attentat, qui comprenait déjà une pléiade de vedettes, ont annoncé jeudi les organisateurs.

Cette affiche exceptionnelle alignera quelques-uns des plus gros vendeurs de disques de musique pop de ces dernières années avec, outre ces deux derniers arrivants, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher, Little Mix et Niall Horan (du groupe One Direction).

Baptisé «One love Manchester», le concert aura lieu presque deux semaines après l'attentat suicide perpétré le 22 mai par Salman Abedi, un Britannique d'origine libyenne de 22 ans, à la fin d'une prestation d'Ariana Grande à la Manchester Arena, et qui a fait 22 morts et 116 blessés.

Les bénéfices seront reversés au fonds mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque qui a profondément choqué le Royaume-Uni et provoqué l'interruption pendant quelques jours de la campagne pour les élections législatives du 8 juin.

Retransmis par la BBC et diffusé en streaming, le concert se déroulera à partir de 19h15 (18h15 GMT) au stade de cricket Emirates Old Trafford, d'une capacité de 50 000 places.

Mis en vente jeudi matin, les tickets sont partis en six minutes, le site Ticketmaster faisant état, «sans surprise», d'une demande «incroyable». Les organisateurs ont indiqué que les personnes présentes au concert du 22 mai pourront y assister gratuitement.

Très affectée par l'attentat, selon ses dires et des photos publiées dans plusieurs médias, Ariana Grande était rentrée le lendemain à Boca Raton (Floride), où elle réside.

Les agents de la chanteuse américaine de 23 ans avaient indiqué qu'elle interrompait sa tournée jusqu'à début juin.

«La musique doit nous guérir, nous rassembler, nous rendre heureux», a-t-elle déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux. «Voilà ce qu'elle va continuer à faire pour nous. Nous continuerons à rendre hommage à ceux que nous avons perdus, leurs proches, mes fans et tous ceux qui ont été affectés par cette tragédie».