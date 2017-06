Un maire ciblé par des vandales

Le maire de Sainte-Cécile-de-Milton, en Montérégie, est la cible d'actes de vandalisme à répétition. Pour une troisième fois, sa voiture a été endommagée.

Un solvant a encore été lancé sur la voiture de Paul Sarrazin. Il s'agit probablement d'un décapant à base d'huile qui fait fondre la peinture, et cause des dommages importants.

«C'est très frustrant! Ça, c'est évident! Je pense qu'on s'investit beaucoup lorsqu'on décide de faire de la politique, peu importe à quel niveau. Il n'y a pas un élu qui devrait avoir à subir ça!» déplore le maire Sarrazin.

En juin 2016, sa voiture a été endommagée une première fois à sa résidence de Sainte-Cécile-de-Milton. Une deuxième fois en octobre, près d'un restaurant à Granby. Puis en mai, le vandale l'a suivi à nouveau jusqu'à Granby, dans le stationnement de la MRC de la Haute-Yamaska.

«Ça prend une personne qui sait où je me trouve et qui me suit. Quand je me trouve dans une assemblée publique le soir et quand je vais dans un restaurant après, n'importe lequel, et quand je reviens, trois quarts d'heure plus tard, et c'est fait! Ça prend quelqu'un de dérangé!» ajoute M. Sarrazin.

Les événements de juin, octobre et mai représentent des dommages estimés à 12 000$.

«J'ai dû en assumer la responsabilité par mes assurances. Ça donne 25 000$ de salaire par année présentement à la mairie de Sainte-Cécile-de-Milton. J'en déjà la moitié du salaire en valeur de dommages» explique M. Sarrazin.

Le maire de Sainte-Cécile de Milton déplore ces gestes, mais ne compte pas se laisser intimider. Des plaintes ont été déposées à la Sûreté du Québec.

Les incidents ne freineront pas ses ambitions politiques. Il sera de nouveau candidat aux prochaines élections municipales.