Une dame âgée fait une vingtaine de chutes en cinq ans

La famille d'une femme de 93 ans envisage de poursuivre le CISSS de la Côte-Nord et le CHSLD de Forestville après que celle-ci eût fait une vingtaine de chutes en cinq ans, ce qui lui cause de graves séquelles.

Ce sont de tristes souvenirs que la famille de Célina Martel aurait voulu ne jamais conserver. Des photos d'elle gravement blessée après avoir fait de nombreuses chutes depuis 5 ans dans ce CHSLD de Forestville sur la Côte-Nord qui abrite 20 résidents.

«On est rendu à 20 chutes. Des épaules cassées, poignets, os du tibia, les orteils...» raconte Ghislain Perron, le fils de Mme Martel.

Dès son arrivée fin 2011, le personnel sait qu'elle est confuse et risque de faire des chutes. Malgré cela, elle tombe à de nombreuses reprises. Le moniteur de chute de lit ne fonctionne pas toujours correctement.

En novembre 2013, elle est encore une fois retrouvée par terre dans sa chambre et transportée à l'hôpital parce qu'elle a une fracture de la hanche.

«Elle est tombée dans le coma. Ils lui donnaient trois jours à vivre, quatre jours maximum. Ils ont tout fait venir la famille au complet», ajoute son fils.

Elle revient au centre et chute à nouveau dans un corridor de l'établissement et se fracture le poignet gauche, puis elle tombe en tentant de se lever de son fauteuil roulant et a d'importantes contusions au front qui nécessitent plusieurs points de suture. En avril 2016: fracture de l'humérus.

«Quand elle est s'est cassé la hanche, on avait demandé une chaise adaptée pour elle et tout ça. Mais on lui a donné une chaise roulante ordinaire», de dire M. Perron.

Alors qu'un préposé pousse le fauteuil roulant de la vieille dame, ses pieds restent coincés. Elle bascule vers l'avant. Résultat: fracture à la jambe.

En 2015-2016, il y a eu 484 000 incidents et accidents principalement dans les hôpitaux et CHSLD du Québec. 5% étaient des chutes surtout chez les 75 ans et plus.

M. Perron envisage une poursuite de 182 000$ pour la protéger davantage.