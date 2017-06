Uni-Sélect fait une acquisition de 265 millions $ US au Royaume-Uni

Le distributeur de pièces d’autos Uni-Sélect a annoncé jeudi l’acquisition de la totalité des actions de Parts Alliance, chef de file dans la distribution automobile au Royaume-Uni.

Parts Alliance, deuxième plus grand distributeur au Royaume-Uni, en Écosse, au pays de Galles et en Irlande, dispose d’un réseau de près de 200 établissements et sert plus de 23 000 comptes clients.

La transaction de Uni-Sélect est évaluée en environ 265 millions $ US. La clôture de cette acquisition devrait être conclue au troisième trimestre 2017.

«Nous sommes ravis d'établir un troisième pilier de croissance au sein du vaste marché secondaire des produits automobiles au Royaume-Uni, qui devrait avoir un effet positif immédiat sur la rentabilité de la Société», a expliqué dans un communiqué Henry Buckley, président d'Uni-Sélect.

«Ce marché possède un grand potentiel de croissance lié aux futures opportunités de consolidation, a-t-il ajouté. Parts Alliance est une excellente organisation, ayant une plateforme de croissance avérée et une équipe de direction chevronnée qui a démontré sa capacité à stimuler une croissance rentable, tant organique que par acquisitions.»

Le groupe, dont le siège social est situé à Solihull en Angleterre, a réalisé, pour l’exercice terminé le 30 avril dernier des ventes 264,9 millions £ (environ 340, 5 millions $ US) et un bénéfice d’exploitation avant intérêts, impôts, amortissement et éléments non récurrents (BAIIA ajusté) de 17,8 millions £.

«Nous sommes persuadés qu'en se joignant à Uni-Sélect, nous pourrons étendre considérablement nos activités dans l'intérêt de nos clients, des membres de notre équipe, de nos associés et de nos fournisseurs», a dit Peter Sephton, président et chef de la direction de Parts Alliance.

Ce dernier se joindra à l'équipe de direction de Uni-Sélect, à la clôture de la transaction, tout en continuant à assumer ses responsabilités de direction au Royaume-Uni, à titre de président et chef de la direction du secteur d'activités européen.