15 enfants meurent d'un vaccin contaminé

Quinze enfants sont décédés au Soudan du Sud après l'administration de vaccins contaminés contre la rougeole, qui n'avaient pas été maintenus à bonne température et avaient été mélangés avec la même seringue pendant quatre jours, a annoncé vendredi le ministre de la Santé.

«Une enquête (...) a conclu que les graves infections et effets toxiques résultant de l'administration d'un vaccin a provoqué cet incident», a déclaré le ministre Riek Gai Kok lors d'une conférence de presse à Juba.

«L'équipe de vaccination n'a pas respecté les normes de sécurité approuvée par l'Organisation mondiale de la Santé», lors d'une campagne de vaccination menée dans une zone reculée de la région de Kapoeta, dans le sud-est du Soudan du Sud, a regretté le ministre de la Santé.

Il a notamment assuré qu'une seule et même seringue a été utilisée, pendant les quatre jours de la campagne de vaccination, pour l'étape consistant à mélanger le vaccin lyophilisé à un diluant liquide en vue de son injection.

«La réutilisation de la seringue dite de reconstitution implique que cette dernière est contaminée, puis contamine à son tour les flacons contenant les vaccins contre la rougeole, et infecte donc les enfants vaccinés», a souligné le ministre.

L'enquête, menée par un comité sud-soudanais spécialiste de la santé avec l'aide d'experts de l'OMS et de l'Unicef, a montré que les vaccins, inoculés lors d'une campagne de vaccination supervisée par les autorités de la région de Kapoeta, n'avaient pas été conservés dans le respect des règles de la chaîne du froid, favorisant leur contamination.

Selon Riek Gai Kok, des enfants âgés de 12 ans figuraient par ailleurs parmi ceux administrant les vaccins. «Recruter des enfants de 12 et 13 ans est inacceptable, mais nous allons découvrir comment cela a pu arriver, mais cela n'a rien avoir avec un éventuel manque de personnel habilité à administrer des vaccins», selon le ministre.

Les enfants décédés lors de cet incident ont commencé à mourir à partir du 2 mai alors que 32 autres enfants ont souffert de symptômes incluant des vomissements, de la fièvre et des diarrhées, mais ont survécu. En tout, environ 300 personnes ont été vaccinées contre la rougeole lors de cette campagne de vaccination.

«Cette leçon que nous avons appris aujourd'hui ne doit pas empêcher de continuer les vaccinations, les vaccins sont sûrs lorsque les instructions sont suivies», a soutenu le directeur de l'OMS au Soudan du Sud, Abdulmumin Usman.

Selon les directives de l'OMS, le vaccin contre la rougeole doit être maintenu dans un lieu sombre à une température comprise entre 2 et 8 degrés Celsius.

«Cette année, 70 enfants sont morts de la rougeole dans différentes partie du pays», a-t-il ajouté. L'épidémie de rougeole étant la dernière catastrophe humanitaire en date pour ce pays ayant plongé en décembre 2013, deux ans et demi après son indépendance, dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts et plus de 3,5 millions de déplacés.

La famine, conséquence directe du conflit, touche plus de 100 000 personnes dans certaines zones du pays et en menace un million d'autres.