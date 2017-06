Ariana Grande visite des fans dans un hôpital pour enfants de Manchester

La chanteuse américaine Ariana Grande a rendu visite à des jeunes qui ont été blessés dans l’attentat suicide qui a frappé son concert le 22 mai dernier à Manchester. La veille d’un grand concert de charité, elle s’est rendue à l’hôpital pour enfants Royal Manchester.

«Cette visite vaut plus que toutes les choses merveilleuses que les gens ont faites cette semaine, a dit Peter Mann, le père de Jaden, qui a été blessée. Je n’ai jamais vu Jaden aussi heureuse, j’ai même pleuré.»

À Manchester, les habitants se préparent à vivre dimanche un grand concert de charité pour les victimes de l'attentat.

💛 Une publication partagée par Ariana Grande (@arianagrande) le 2 Juin 2017 à 16h48 PDT

Autour d'Ariane Grande, une pléiade de stars seront réunis, dont Robbie Williams et son groupe Take That, les Black Eyed Peas, Katy Perry, Coldplay, Justin Bieber, Pharrell Williams et Miley Cyrus.

Les bénéfices seront reversés au fonds mis en place pour aider les proches des victimes de cette attaque.

Mis en vente jeudi matin, les billets sont partis en seulement six minutes. Les organisateurs ont indiqué que les personnes présentes au concert du 22 mai pourront y assister gratuitement.