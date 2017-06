Augmentation de salaire pour des membres des Forces armées

Les membres des Forces armées canadiennes (FAC) ont obtenu une augmentation de leur solde et de certaines indemnités pour l’exercice financier 2017-2018 ainsi que pour les trois exercices précédents.

Les augmentations comprennent quatre hausses de 1,25 % de la solde et des indemnités à compter du 1er avril pour les quatre exercices, de même qu’une augmentation de 1,2 % du facteur militaire (indemnités qui attribuent une valeur aux principales caractéristiques du service militaire), en vigueur le 1er avril 2016, a indiqué vendredi le ministère de la Défense nationale.

Les membres des FAC visés par ces augmentations sont les militaires du rang (personnel qualifiés qui assurent les services opérationnels et les services de soutien), les officiers du service général et les pilotes qui ont les grades de lieutenant-colonel et de capitaine de frégate, et inférieurs, ainsi que tous les médecins et les dentistes militaires.

La rémunération des colonels et des capitaines de vaisseau, et supérieurs, ainsi que les avocats militaires, est gérée séparément, a précisé le ministère.

Les bénéficiaires seront payés à ces nouveaux taux et recevront un paiement forfaitaire rétroactif dès le 30 juin. Le ministère a souligné que les anciens militaires qui ont quitté les FAC après le 31 mars 2014 obtiendront également un paiement rétroactif et des ajustements à leurs prestations de retraite.

La dernière augmentation des taux de solde des militaires canadiens remontait à avril 2013.