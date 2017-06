C’est pour quand, l’été?

La patience des Québécois devrait être récompensée dans les semaines à venir, alors qu’on prévoit un été légèrement plus doux que les normales saisonnières.

Mais avant l’éclaircie tant espérée, il faudra encore composer avec de la grisaille et de la pluie.

«Ce qu’on a vu au cours des derniers mois, les systèmes de pluie, d’averses et de temps variable qui se déplacent lentement au-dessus de nos secteurs, ça va continuer encore au moins pour une dizaine de jours», a confirmé la météorologue Marie-Ève Giguère, qui ajoute que le manque d’ensoleillement a fait fléchir les températures saisonnières légèrement en dessous des normales.

Les choses pourraient potentiellement commencer à se tasser à partir de la fin de semaine des 10 et 11 juin. «Il pourrait y avoir un changement et là, on entrerait davantage dans un régime d’été», a poursuivi la spécialiste d’Environnement Canada.

Mais si on se base sur les tendances, on peut se permettre d’être beaucoup plus optimiste par rapport à l’été qui commence. «Étant donné que ce sont des bonnes nouvelles, je vais les partager avec vous», a déclaré Mme Giguère. Après un mois de juin plutôt frais et gris, les températures vont augmenter pour nous permettre de profiter enfin pleinement de la période estivale.