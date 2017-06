Des élus exaspérés par les retards des travaux de la 25

Le retard des travaux de réparation du cratère qui est apparu sous l’autoroute 25 à Saint-Roch-de-l’Achigan en avril dernier commence à exaspérer les élus de Lanaudière.

Après avoir annoncé deux mois de travaux au début du mois d’avril, le ministère des Transports du Québec (MTQ) avait annoncé le 4 mai dernier que les travaux seraient terminés pour la Saint-Jean.

Mais cela semble compromis selon la préfète de la MRC de Montcalm, Danielle H. Allard.

«Il y a quelqu’un qui se fout de nous autres, ça n’a aucun bon sens», a-t-elle expliqué en entrevue à TVA Nouvelles.

«Nous avons toujours des rencontres où même les attachés politiques et les députés viennent. Tout le monde a vraiment à coeur que cette route rouvre le plus tôt possible.»

Mais selon Mme Allard, les informations données durant ces rencontres ne sont pas du tout satisfaisantes.

«On nous dit qu’on va déplacer des pancartes pour empêcher des tracteurs de passer, etc. On nous avait promis qu’il y aurait des gens présents sur le chantier 20 heures par jour, six jours par semaine», a-t-elle détaillé.

Or, il n’y avait aucun travailleur sur place lorsque TVA Nouvelles se trouvait à proximité du chantier vendredi midi.

Le MTQ devait réagir à cette situation dans l’après-midi.