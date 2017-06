«La police de Laval a exprimé des regrets parce qu’elle n’avait pas le choix»

La journaliste Monic Néron, ciblée par des propos dégradants émis par un enquêteur de la police de Laval, se questionne sur les «regrets», et non pas les «excuses» du corps policier après la diffusion de ces déclarations.

Dans un affidavit, un enquêteur a avancé qu’un policier lui aurait coulé de l’information parce qu’il voulait coucher avec elle. Dans un communiqué émis hier, la police a indiqué «déplorer» ces propos, mais ne présente pas d’excuses à proprement parler.

«J’ai l’impression qu’on a exprimé des regrets parce qu’on n’avait pas vraiment le choix», estime la journaliste du 98,5 FM, en entrevue à l’émission «Le 9 Heure», sur LCN.

Elle souligne aussi que c’est inquiétant de voir comment on considère les femmes dans certaines strates du département des enquêtes à Laval.

«Ils ne sont pas des centaines. Ils sont quelques-uns, et certains sont encore là, mentionne-t-elle. Non seulement on a dit ça, mais on l’a écrit dans un affidavit, et ça s’est rendu jusqu’à un juge, qui a signé ça.»

Qui plus est, une fois qu’on a eut écarté cette option, on l’a laissé dans des affidavits subséquents, déplore la journaliste.

Mme Néron se dit toutefois rassurée par le soulèvement unanime créé par la mise au jour de cette histoire.

Journée «éprouvante»

La journaliste a témoigné jeudi devant la commission Chamberland, qui se penche sur la protection de la confidentialité des sources journalistiques. Une journée qu’elle a qualifiée «d’éprouvante». Elle déplore d’ailleurs avoir dû s’y présenter pour ces raisons.

Journée éprouvante. Déplorable qu’elle ait du se présenter devant commission enquête pour ces motifs.

Mais la journée la plus éprouvante reste celle où elle a été convoquée à témoigner, à cause de ce que la commission avait découvert.

L’automne dernier, dans la foulée de l’affaire Lagacée, elle avait questionné la police de Laval pour savoir s’il y avait eu des vérifications à son égard. On lui avait alors répondu que non. On a selon elle «joué sur les mots», parce que l’enquête visait un policier, mais qu’elle était touchée par ricochet.

Cette nuance, elle l’a comprise lorsque les procureurs de la commission Chamberland lui ont montré leur documentation.

«Le procureur me lit un échange que j’ai eu avec une source policière. Ça a vraiment été le choc», raconte Mme Néron.

On a ainsi fouillé dans sa vie privée, mais elle ne sait pas jusqu’où les policiers ont remonté, dit-elle.

Parce qu’elle est une femme

Au fil du temps, une relation se crée souvent entre les journalistes affectés aux affaires policières et leurs sources, une relation plus que strictement professionnelle. Certains informateurs deviennent pratiquement des amis, avec qui on va manger ou faire des activités.

Mais comme elle est une femme, on a suggéré que c’était possiblement parce qu’elle couché avec. Une situation «insultante» et «injuste», parce qu’on n’aurait jamais dit ça de ses collègues masculins.

«Si les policiers me font confiance, ou si je suis capable de sortir un scoop une fois de temps en temps, c’est nécessairement parce qu’il y a autre chose qui se cache derrière ça, ironise-t-elle. Ça ne peut pas être parce que je fais bien mon travail, parce que je me promène du matin jusqu’au soir dans les palais de justice. C’est sûr que non...»

Toutefois, la journaliste souligne que ce ne sont pas tous les policiers qui ont cette perception.

«Plusieurs d’entre eux ont été très "gentlemen" depuis hier, que ce soit à la Sûreté du Québec, au SPVM, dit Mme Néron. Plusieurs sont venus me voir pour me dire qu’ils se dissocient complètement de ça.»