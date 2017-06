Des trousses d’urgence pour des policiers ontariens

Des agents de la Police provinciale de l'Ontario (PPO) seront équipés de trousse naloxone, un médicament utile pour traiter des overdoses aux opioïdes comme le fentanyl.

Tous les policiers de première ligne et ceux des unités spécialisées désignées recevront donc une trousse comprenant deux doses de naloxone sous forme de vaporisateur nasal.

Selon le corps policier, la présence de fentanyl a été révélée par des tests réalisés par Santé Canada dans 114 saisies rien qu’en 2016.

«La crise des opioïdes est une menace grandissante [...] Cette initiative permettra de sauver des vies», a indiqué dans un communiqué Marie-France Lalonde, ministre de la Sécurité communautaire et des Services correctionnels.

Le fentanyl, un des opioïdes les plus populaires, fait des ravages au Canada. On estime que cette drogue est jusqu'à 40 fois plus puissante que de l'héroïne, et 50 à 100 fois plus puissante que de la morphine.